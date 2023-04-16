دكا 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 345 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة بيشمبر فور بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 1.923 فردًا.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم.// انتهى //17:38ت م0087