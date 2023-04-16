القاهرة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسدعت مصر إلى وضع حلول سلمية للخروج من الأزمة الحالية بالسودان وضمان تحقيق استقرار البلاد، مرحبة بمساعي جامعة الدول العربية وكافة المساعي لمعاونة السودان في حل الأزمة الحالية.جاء ذلك في كلمه مصر التي ألقاها نائب مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية الوزير مفوض عبيده الدندراوي، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات الوضع في السودان.وأشار إلى أن التوقيع على الاعلان الدستوري وضع أساسًا لشراكة قوية بين المكونات في الحكم.وأكد الدندراوي، أن مصر لم تتوان عن تقديم كافة سبل الدعم للسودان سعياً للمرور بهذه المرحلة الحساسة وتحقيقاً لمصالح الشعب السوداني، مضيفًا أن كل هذا مهدد نتيجة الأزمة الراهنة التي تعد إهداراً لثمار التضحيات التي قدمها الشعب السوداني من أجل الحرية والديمقراطية والازدهار.وقال نائب مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية إن مصر ستظل داعمة للسودان باعتبار أن السوان العمق الاستراتيجي لها وسعياً لتحقيق التكامل المنشود بين البلدين استناداً لواقع تاريخي وجغرافي، أثبت أن مصلحة مصر والسودان واحدة وأن المصير هو مصير مشترك.ولفت إلى أن مصر تواصل دعمها لنموذج السودان القائم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين ووضع الأسس الصلبة لنظام ديمقراطي راسخ ومستقر.// انتهى //17:41ت م0088