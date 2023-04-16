دكا 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 24 طناً من السلال الغذائية للفئات الأشد احتياجاً في مناطق صوباري و كمارخندو وسراج غنج بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 6.000 فرد بواقع 1.000 أسرة، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في بنغلاديش لعام 2023م.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.// انتهى //17:42ت م0090