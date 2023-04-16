مقديشو 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الجفاف في جمهورية الصومال الفيدرالية، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع التدخلات في مجال الأمن الغذائي في الصومال.وجرى توزيع 161 طنا من السلال الغذائية في مديرية بونطيري بإقليم بنادر التابع للعاصمة مقديشو، ومحافظة مرودي جيح، استفاد منها 13.800 فرد.وعبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الكوارث وتأمين الغذاء في الصومال فيصل علي شيخ محمد عن شكره وتقديره لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ومركز الملك سلمان للإغاثة على دعمهم ومساندتهم للمحتاجين في الصومال.من جانبه أوضح مدير فرع المركز في أفريقيا يزيد بن عبد الله حمود أن هذه المساعدات تأتي استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية من المشاريع الإغاثية للتخفيف من معاناة الأشقاء من أبناء الشعب الصومالي للتخفيف من آثار أزمة الجفاف التي ضربت البلاد ،حيث يبلغ حجم المساعدات لهذه المرحلة 4.620 طنا يستفيد منها 396.000 فرد من المتضررين من الجفاف في معظم الأقاليم الصومالية.يذكر أن هذه المساعدات تأتي استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية من المشاريع الإغاثية التي قدمتها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للحد من آثار الجفاف والمجاعة في الصومال، وتوفير سبل العيش الكريم للمحتاجين هناك.// انتهى //17:43ت م0091