أنجمينا 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 32 طناً و 500 كيلو غرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مقاطعة بحيرة لاك في جمهورية تشاد، استفاد منها 3.000 فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في تشاد لعام 2023م.ويأتي المشروع ضمن الجهود المبذولة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الأمن الغذائي للفئات المتضررة في الشعوب والدول ذات الاحتياج خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //17:43ت م0093