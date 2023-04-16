نجران 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسهيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران 158 جامعاً ومصلى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.وأوضح مدير الفرع الدكتور عبدالرحمن العصيمي أنه تم الانتهاء من تجهيز الجوامع والمصليات بمنطقة نجران ومحافظاتها، لأداء صلاة العيد، حيث تم التأكد من نظافة المصليات وملحقاتها، وتم توجيه المراقبين والمراقبات لمتابعة سير العمل، وكذلك توجيه الأئمة والخطباء بالالتزام بموعد صلاة العيد، والذي سيكون بعد الشروق بربع ساعة.//انتهى//17:44ت م0094