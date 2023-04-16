الخرطوم 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسأعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس اليوم مقتل ثلاثة عاملين في برنامج الأغذية العالمي خلال اشتباكات في دافور (غرب السودان) أمس السبت.وأشار إلى أن الموظفين الثلاثة قتلوا في الاشتباكات التي اندلعت في كبكابية بشمالي دارفور أمس وذلك "أثناء أدائهم لواجبهم".وأدان بيرتس الهجوم على موظفي الأمم المتحدة والأصول والمباني التابعة لمنظمات الإغاثة في دارفور.ونقل بيان للبعثة عن بيرتس قوله: أشعر بالانزعاج الشديد من التقارير التي تفيد بأن مقذوفات أصابت منشآت الأمم المتحدة ومبانٍ إنسانية أخرى، بالإضافة إلى تقارير عن نهب مباني الأمم المتحدة وغيرها من المباني الإنسانية في عدة مواقع في دارفور.// انتهى //17:49ت م0096