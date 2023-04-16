المدينة المنورة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسوصل فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمُر المتحدة, إلى المدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني, ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن, ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ, وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.// انتهى //18:02ت م0098