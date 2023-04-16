الرياض 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيدة مارتينا سترونغ، التي ودعت معاليه بمناسبة انتهاء فترة عملها قائمةً بالأعمال لدى المملكة.وثمن معالي نائب وزير الخارجية، جهود السيدة مارتينا سترونغ، في تعزيز العلاقات السعودية الأمريكية، والمساهمة في دفعها نحو آفاق أرحب، متمنياً لها التوفيق في مهمتها الجديدة.// انتهى //18:12ت م0099