المدينة المنورة ٢٥ رمضان 1444 هـ الموافق ١٦ أبريل 2023 م واستعـد قباب توسـعة الملك فهد فـي المسجد النبوي تحفـة معمارية وتصميما هندسـيا بديعا ، تجمع بين ضخامة الإنشـاء بزخارفها ونقوشـها البديعة، وسلاسـة الحركة عبـر التحكم الآلي، حيث تتحـرك القبة التي تزن ۸۰ طنًا في ثواني معدودة وفي أوقات مجدولة.ويتم صيانة 27 قبـة متحركـة في المسـجد النبـوي بشـكل دوري، مركبة على قاعدة مربعة الشكل طول ضلعها ١٨ م وتزن كل منهـا 80 طنـا وتتحرك على قضبان حديدية بطـول إجمالي ١٥٧٣ م.ط , وهـي عبـارة عـن هيـكل إنشـائي مكسـوة من الداخل بقطع خشبية مصنعة من شرائح خشبية بسماكة 2مم من خشـب الأرز الصلـب مجمعة مع بعضهـا بمـادة الغـراء الخـاص ومزينة بأشكال خشبية هندسية مميزة وبقطـع من الفيروز الأزرقأما خارجياً فهي مكسـوة بقطع من السيراميك الصغير موزاييك سداسي الشكل وبقطر 70 مم.وزينـت القبـاب بخطـوط ظلال هندسية الشكل بلون التركوازي ولونأساسـي هو البيج الفاتح ، كما تصنع فـي مصانع خاصة حيث تفتح وتغلـق آلياً عبر أجهزة تحكم خاصة بها مرتبطة بغرفة التحكم الرئيسية للمحافظة على الهواء البارد داخل المسجد وتساعد على توفيـر المناخ المناسب لزائري المسجد النبوي.// انتهى //19:11ت م0103