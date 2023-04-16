العلا 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واستعد قلعة موسى بن نصير التاريخية أو قلعة العلا، التي تقف شامخة لتحكي مكانة محافظة العلا التاريخية على مر العصور، واحدة من أقدم القلاع في المحافظة التي أنشئت في القرن السادس قبل الميلاد،حيث روعي في بنائها أن تكون في موقع مرتفع يتوسط بيوت أهالي البلدة القديمة،التي تتكون من 900 بيت،بهدف حمايتهم،والإشراف على الطريق الرئيس لقوافل الحج.كما يعود سبب تسميتها بهذا الاسم،حسب ما ذكر بعض المؤرخين،بأن القائد العربي المسلم موسى بن نصير أقام فيها،ولذلك سمّيت باسمه،حيث يُعدّ موسى بن نصير من أهم القادّة العسكريين في عهد الخلافة الأموية،وشارك في العديد مِن الفتوحات الإسلاميَّة،والغزوات،وعُرِّفَ بالشجاعة والإقدام.وتتكون القلعة من الحجار الرملية،وسور خارجي يُحيط بقمة الجبل،فيه عدد من فتحات المراقبة والرماية،وتبلغ مساحتها قرابة 180 مترًا مربعًا،وارتفاعها 45 مترًا عن مستوى البلدة القديمة،ويمكن الصعود لها عبر درج حلزوني يحوي أكثر من 300 درجة من الحجارة المرصوفة بإتقان جُمعت من المناطق المحيطة.ومرّت القلعة بمراحل تجديد عديدة عبر العصور،وفي الوقت الحالي تعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا،على تأهيلها مجدداً،بإشراف عدد من الخبراء في مجال الآثار،راعوا أثناء التنفيذ أن تكون بمواد طبيعية،وفق طريقة البناء المعروفة قديماً،مع الحفاظ على الهويه المعمارية،وفقًا لمبادئ اليونسكو والمعايير الدولية لصيانة وترميم الآثار والمواقع.// انتهى //19:19ت م0107