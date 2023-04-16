القاهرة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم اتصالًا هاتفيًا بنظيره السوداني على الصادق، تناول خلاله التطورات الجارية على الساحة السودانية، وجهود إنهاء الأزمة.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في تصريح له، أن شكري اطلع نظيره السوداني على المبادرة المصرية السعودية بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين.// انتهى //19:25ت م0108