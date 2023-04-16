الرياض 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسوقع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان رئيس مجلس الهيئة العامة للأوقاف، مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والهيئة العامة للأوقاف بهدف إعداد آلية محددة وترتيبات مشتركة تنظم عملية صرف غلة الأوقاف الموقوفة على المساجد ومصليات الأعياد، وكذلك الأوقاف الموقوفة على أوجه البر ذات العلاقة.وتهدف المذكرة إلى إعداد آلية محددة وترتيبات مشتركة تنظم عملية صرف غلة الأوقاف الموقوفة على المساجد ومصليات الأعياد وبيوت الأئمة والمؤذنين وتنفيذ شروط الواقفين المخصصة لها وتحقيق الأهداف المشتركة بشأن تنفيذ شروط الواقفين وتفعيل الاستفادة من مصارف الأوقاف المخصصة لأوجه البر في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الوزارة ومن بينها الدعوة والإرشاد وطباعة المصحف الشريف وتوزيعه وطباعة الكتب لتحقيق الغبطة والمصلحة للأوقاف وصرف مصارف الأوقاف في برامج عالية الأثر.وتتضمن المذكرة العمل المشترك والتكامل بين الطرفين لتنفيذ شروط الواقفين, المخصصة للمساجد ومصليات الأعياد وبيوت الأئمة والمؤذنين للأوقاف الموقوفة على مساجد بعينها ، أو موقوفة على مساجد عامة ، والاستفادة من مصارف الأوقاف في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الوزارة لاستكمال إجراءات تنفيذ المشاريع وصرف المبالغ المخصصة لها وفق السياسات واللوائح والإجراءات المعتمدة لدى الطرفين، على أن يتم رفع التقارير لأصحاب الصلاحية في الجهتين بعد الانتهاء من تنفيذها.كما يشمل نطاق المذكرة مسارات صيانة وتشغيل المساجد حيث تتضمن المساجد التي لها أوقاف تحت نظارة الهيئة أو المساجد الأخرى، وكذلك ترميم وتطوير المساجد وتهيئتها والتي من ضمنها مبادرة المساجد الخضراء ضمن برنامج السعودية الخضراء والمساجد صديقة البيئة وغيرها من المبادرات، وكذلك بناء وعمارة المساجد، واستكمال بناء المساجد المتعثرة.ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والهيئة العامة للأوقاف في إطار التعاون الوثيق والتكامل بين الجهات والهيئات الحكومية؛ لتحقيق الأهداف المشتركة والمتناغمة مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //19:27ت م0109