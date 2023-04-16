نواكشوط 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسالتقى وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك بالعاصمة نواكشوط اليوم نظيره البرتغالي الذي يتراس وفد بلاده في زيارة عمل إلى موريتانيا.وبحث الجانبان سبل دفع علاقات التعاون الثنائي بين موريتانيا والبرتغال في عدد من المجالات كالأمن والدفاع، والطاقات المتجددة والاقتصاد الأزرق، والبحث العلمي والتدريب.وأكد وزير الخارجية الموريتاني في تصريح له أن البرتغال وعدت بدعم الرئاسة الموريتانية لمجموعة الدول الخمس، وأعربت عن ثقتها في قدرة نواكشوط على مواجهة التحديات على الرغم من تعقيد السياق في منطقة الساحل.// انتهى //19:49ت م0112