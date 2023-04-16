الرياض 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسصدرت الموافقة السامية على قبول عضوية رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل رئيس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية؛ في اللجنة الاستشارية الدولية بمركز الأمم المتحدة العالمي للمعرفة الجيومكانية والابتكار (UN-GGKIC IAC)؛ المقرر تدشينه في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 20 - 22 أبريل 2023.جاء ذلك بدعوة من إدارة الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية يتضمن أن يكون رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة العربية السعودية عضواً مؤسساً في اللجنة الاستشارية الدولية التابعة لمركز الأمم المتحدة العالمي للمعرفة الجيومكانية والابتكار (UN-GGKIC IAC) أحد مراكز لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية (UN-GGIM).ويهدف المركز إلى بناء القدرات والكفاءات الجيومكانية على المستوى العالمي، وتطوير مراكز المعرفة والابتكار لدى الدول والاستفادة من الآليات والتقنيات والتحليلات المستخدمة في مجال المعلومات الجيومكانية، ويعمل المركز على تنفيذ الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية (IGIF) الذي يسهم بدوره في تحسين وتقوية العمل على إدارة المعلومات الجيومكانية الوطنية للدول للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.ويأتي اختيار رئيس الهيئة في هذه اللجنة عضواً مؤسساً نظير الدور الريادي للمملكة في مجال المعلومات الجيومكانية وتتألف اللجنة الاستشارية الدولية من خبراء دوليين في مجال المعلومات الجيومكانية روعي في اختيارهم الخبرات في إدارة المعلومات الجيومكانية، وعضويتهم لدى لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية والتوزيع الجغرافي الذي يحقق التوازن والتنوع، وتهدف اللجنة الاستشارية إلى تقديم الإرشاد والمشورة المطلوبة بشأن التطوير، ومراجعة برنامج العمل الفني السنوي للمركز.يذكر أن الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل يشغل منصب المنسق الإقليمي للدول العربية لدى الجمعية الدولية للمساحة التصويرية والاستشعار عن بعد ISPRS، حاصل على شهادة الدكتوراة في هندسة المساحة والمعلومات الجيومكانية من ألمانيا، وشهادة الماجستير في هندسة المساحة والمعلومات الجيومكانية من كندا، وشهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من أمريكا، ودبلوم عالي في المساحة من مدرسة المساحة البريطانية التابعة لسلاح المهندسين الملكي البريطاني، كما أنه عضو لدى عدد من الجمعيات الدولية المهنية والعلمية المتخصصة، وعضوٌ لدى عدد من جمعيات القطاع الثالث غير الربحي.يُشار إلى أن الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وفق تنظيمها تعمل على التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى والهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة باختصاصاتها.// انتهى //21:25ت م0121