نجران 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسهيأت أمانة منطقة نجران المنتزهات والحدائق والميادين العامة لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال أيام عيد الفطر.وكثفت أمانة المنطقة أعمالها في تهيئة وتجهيز متنزهات الملك فهد، والأمير جلوي، وشلال العريسة، و55 حديقةً في عددٍ من الأحياء بالمنطقة، إلى جانب تهيئة 15 ممشى، و5 ساحات، وذلك من خلال صيانة المرافق العامة ومجاميع ألعاب الأطفال والملاعب الرياضية وأعمدة الإنارة، إضافةً إلى أعمال صيانة المسطحات الخضراء، وزراعة الزهور المتنوعة في الممرات والشوارع الرئيسية احتفالاً بعيد الفطر لهذا العام.// انتهى //21:29ت م0124