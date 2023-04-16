المدينة المنورة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسكثفت وكالة شؤون المسجد النبوي أعمالها ممثلة في إدارة السقيا من خلال مشروع سبيل زمزم للأفراد والمساجد، حيث يخدم 82 شخصًا في وقت واحد، كما بلغ عددٌ المستفيدين من الخدمة منذ بداية شهر رمضان أكثر من 26 ألف مستفيد.وبيّنت الإدارة أن أوقات العمل مستمرة على مدار الساعة، حيث يتم الحجز للأفراد والمساجد عبر البوابة الإلكترونية بعد قراءة الشروط.ويأتي ذلك سعيًا من وكالة شؤون المسجد النبوي لخدمة المصلين والزائرين، والحرص على تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة.// انتهى //22:29ت م0134