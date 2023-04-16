أبها 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير كافة استعداداته لتهيئة وتجهيز (1280) جامعاً و(442) مصلى مكشوفًا في محافظات ومراكز المنطقة، لأداء صلاة عيد الفطر لهذا العام 1444هـ.وأوضح مدير عام الفرع بالمنطقة أحمد بن عبدالله الخيري أنه جرى تجهيز الجوامع والمصليات بالمنطقة بكافة أعمال النظافة والتشغيل والصيانة لاستقبال المصلين، مشيرًا إلى فتح الجوامع والمصليات لتخفيف الزحام للمصلين، مبينًا أن المصليات تحتوي على مواقع مخصصة للنساء، إضافةً لعددٍ من المصليات الخاصة بهن في الجوامع.// انتهى //22:32ت م0135