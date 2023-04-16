القاهرة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم اتصالًا هاتفياً برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد.وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الجارية في السودان، والاجتماع المزمع عقده لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لمناقشة الأوضاع في السودان، بالإضافة إلى الاتصالات التي تقوم بها مصر من أجل حث الأطراف السودانية على وقف إطلاق النار وحقن الدماء.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد في تصريح له أن الوزير شكري حرص على إحاطة رئيس المفوضية الأفريقية بالجهود المبذولة في إطار جامعة الدول العربية من خلال الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين من أجل العمل على نزع فتيل الأزمة الراهنة في السودان، مستعرضاً أهم ما خلص إليه الاجتماع من نتائج وتوصيات.// انتهى //22:40ت م0137