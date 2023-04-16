المدينة المنورة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسنفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة ضمن خططها الموسمية وخطة شهر رمضان المبارك وموسم العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عدداً من الجولات التفتيشية المكثفة على الأسواق لمتابعة توافر السلع الرمضانية الأساسية والتأكد من صلاحيتها، بالإضافة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق أي جهة مخالفة، والعمل على إيجاد بيئة تجارية خالية من البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات، حيث ترتكز الخطة على تهيئة كافة السبل اللازمة وتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين للمسجد النبوي الشريف.وقامت الوزارة بتنفيذ 7302 زيارة ميدانية على منافذ البيع، ومتابعة ومباشرة 1884 بلاغاً، وتطبيق عدد 478 مخالفةً فورية على المنشآت التجارية، وضبط ومصادرة 22872 منتجاً مخالفاً لنظام مكافحة الغش التجاري.وتهدف الخطة الموسمية لوزارة التجارة والخاصة بشهر رمضان المبارك وموسم العمرة والزيارة إلى متابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك خلال الشهر الكريم وموسم العمرة، والتأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة للاستهلاك، ومراقبة أسعار السلع الغذائية والتموينية الأساسية ووفرتها ، والتحقق من تأمين مخزون كافٍ من السلع الغذائية.كما تهتم بتنفيذ جولات على المخابز والمصانع المنتجة للخبز بأنواعه والمنتجات الرمضانية للتحقق من عدم الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز أو كافة المنتجات الرمضانية عن الكميات المخصصة للمنشأة أسبوعياً من المؤسسة العامة للحبوب ، وتطبيق لائحة الغرامات والمخالفات الفورية أثناء الجولات الرقابية على المحال التجارية المخالفة من قبل أعضاء هيئة الضبط.‎ودعا فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.// انتهى //22:53ت م0140