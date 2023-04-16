تبوك 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسشهدت منطقة تبوك منذ دخول شهر رمضان لهذا العام أجواء استثنائية تميل في معظم درجاتها إلى البرودة والاعتدال، حيث هطلت اليوم أمطار متفرقة على مركز بجدة التابع لمنطقة تبوك في وقت الإفطار .ورصدت عدسة " واس " مشاهد متفرقة للهطولات المطرية التي تعيشها "بجدة" في ظل استمتاع المواطنين والمقيمين بهذه الأجواء الربيعية.// انتهى //22:59ت م0143