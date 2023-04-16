داكار 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واستواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية السنغال تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، بتوزيعها أكثر من 5000 وجبة غذائية لسكان قرية "غات" بمحافظة بامباي على بعد 180 كلم من العاصمة السنغالية داكار، وموقع الإفطار في ساحة الجامع الكبير لقرية "غات" بمحافظة بامباي.وقد حضر الإفطار ما لا يقل عن خمسة آلاف صائم وصائمة من الكبار وصغار السن من سكان المنطقة وطلاب العلم والارامل، وأعضاء هيئة التدريس في مدارس القرية وغيرهم.// انتهى //23:14ت م0147