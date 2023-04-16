عام / رئيس جمهورية القمُر المتحدة يزور المسجد النبوي
الأحد 1444/9/25 هـ الموافق 2023/04/16 م واس
المدينة المنورة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس
زار فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمُر المتحدة اليوم، المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرَّف بالسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما.
وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وعدد من المسؤولين.
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23:17ت م
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