المدينة المنورة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسزار فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمُر المتحدة اليوم، المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرَّف بالسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما.وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وعدد من المسؤولين.// انتهى //23:17ت م0148