الرياض 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن محافظة ضرية بمنطقة القصيم سجلت أعلى كميات هطول الأمطار اليوم بلغت (69) ملم، فيما سجّلت منطقة دخنة الرس بالمنطقة (41.90) ملم.جاء ذلك في تقريرٍ الوزارة لرصد كميات هطول الأمطار في كافة مناطق المملكة؛ حيث سجّلت القرين بالدوادمي (44.80) ملم، و(34.60) ملم في عرجاء الدوادمي بمنطقة الرياض، وفي منطقة حائل سجّل مطار حائل (30) ملم، و(25.50) في حي الروضة بالمنطقة، بينما سجّل طبب أبها بمنطقة عسير (25.40) ملم، و(9.00) ملم في منطقة شعار أبها.فيما سجّلت منطقة الزريان بمحافظة المويه بمنطقة مكة المكرمة (6.60) ملم، و(5.80) في الركنة بمحافظة المويه، وفي منطقة المدينة المنورة سجّلت الحسو بالحناكية (1.20) ملم، وخيبر (0.60) ملم.وبيّن التقرير كميات المياه المخزّنة والمنصرفة من السدود، حيث بلغ إجمالي حجم التخزين خلف السدود (756.622.000) م3، فيما بلغ حجم السيول الواردة (28.123.553) م3، وحجم المياه المنصرفة من البوابات (435.151-) م3، وبلغ حجم استهلاك محطات التقنية (540.441-) م3، وإجمالي المياه المنصرفة والمستهلكة (975.592-) م3، بينما بلغ إجمالي التغير في حجم التخزين (27.147.961) م3.// انتهى //23:30ت م0150