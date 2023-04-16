واشنطن 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسعقد وزراء مالية دول الشراكة الأفريقية والشركاء الدوليون مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي اجتماعا بالعاصمة الأمريكية واشنطن.وبحث الاجتماع الذي يعد جزءا من المؤتمر السنوي الذي يعقده صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفق وكالة الأنباء الصومالية اليوم، مناقشة كيفية تعزيز التكامل الاقتصادي لدول القرن الأفريقي.// انتهى //23:38ت م0151