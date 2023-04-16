روما 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم تعليق عملياته مؤقتا في السودان بسبب التطورات الأمنية.وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين في بيان: "نحن مضطرون إلى وقف جميع عمليات البرنامج في السودان مؤقتا، بينما نقوم بمراجعة تطور الوضع الأمني".وأكدت ماكين التزام البرنامج بمساعدة الشعب السوداني، الذي يواجه انعدام الأمن الغذائي، لكنه لن يتمكن من القيام بعمله المنقذ للحياة دون ضمان سلامة وأمن فرقه وشركائه.وأضافت: "يجب على جميع الأطراف التوصل إلى اتفاق يكفل سلامة العاملين في المجال الإنساني على الأرض، ويتيح استمرار إيصال المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة إلى شعب السودان الذي يظل على رأس أولوياتنا".// انتهى //23:46ت م0152