جيزان 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسقام فريق "إدراك" التطوعي التابع لجمعية "غيث" الصحية بجازان مساء أمس، بتجهيز أكثر من ٨٠٠ وجبة إفطار صائم وتوزيعها على الصائمين في عدد من المواقع بمدينة جيزان.وأوضح قائد الفريق عبدالرحمن باسويد، أن هذه المبادرة تُعد من البرامج التي يحرص الفريق على تنفيذها سنوياً في شهر رمضان، انطلاقًا من الدور التطوعي للفريق، الذي يعمل على تعزيز انتماء ومشاركة أفراده في مجتمعهم، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتوفير الفرص لتأدية الخدمات المجتمعية.// انتهى //00:29ت م0002