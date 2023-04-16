الرياض 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسأكمل فريق الشباب عقد الفرق المتأهلة إلى المرحلة الثانية من الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد فوزه على القوة الجوية العراقي بأربعة أهداف دون رد، في مباراة الإياب التي جمعتهما أمس الأحد على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.وسجل أهداف فريق الشباب كل من آرون سالم وإيفر بانيجا وحسان تمبكتي وكريستيان جوانكا، علماً أن مواجهة الذهاب التي جمعتهما في مدينة البصرة العراقية.وبهذه النتيجة، يخوض فريق الشباب مواجهة مع تشرين السوري في المرحلة المقبلة، لحسم هوية المتأهل من الفريقين إلى دور المجموعات.وانضم الشباب بذلك إلى قائمة المتأهلين التي تشمل أندية الجيش الملكي المغربي والوحدة الإماراتي وتشرين السوري والهلال السوداني والصفاقسي التونسي وأهلي طرابلس الليبي والنهضة العماني والاتحاد المنستيري التونسي والمحرق البحريني ونواذيبو الموريتاني والكويت الكويتي.// انتهى //00:31ت م0003