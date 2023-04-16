الرياض 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسأكد صندوق التنمية العقارية مواصلة جهوده لتقديم خدمة تحديث مراحل البناء لمستفيدي منتج البناء الذاتي خلال إجازة عيد الفطر، داعياً المستفيدين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية من خلال بوابة الصندوق بكل يسر وسهولة على مدار الساعة.وقال الصندوق العقاري: إن خدمة تحديث مراحل البناء تُمكن مستفيدي منتج البناء الذاتي من تحديث بياناتهم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق خلال إجازة العيد، وإكمال المتطلبات إلكترونيا لتتم بعد ذلك طلب زيارة مُقيم الصندوق للمعاينة وإعداد تقريرًا عن حالة البناء ليصل المستفيد إشعار باستمرارية الدعم السكني.وأوضح أن خدماته الإلكترونة وخدمة "صمم دعمك" من خلال منصة المستشار العقاري متاحة لمستفيدي برامج الدعم السكني، إضافة إلى خدمة التقييم الفني والعقاري مع الجهات التمويلية، لافتًا النظر إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الصندوق على دعم وصول المستفيدين إلى خدماته الإلكترونية وإنهاء اجراءتهم دون الحاجة لزيارة فروع الصندوق.يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه بشكل ذاتي ومباشر، حرصاً منه على تمكين وإنهاء إجراءات المستفيدين بكل يسر وسهولة.// انتهى //00:35ت م0004