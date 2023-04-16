تبوك 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسأعلنت الغرفة التجارية بمنطقة تبوك عن مواعيد العمل لخدمات الاشتراكات والتصاديق، في مقر الغرفة الرئيسي خلال إجازة عيد الفطر.وأوضحت الغرفة أن استقبال المراجعين سيكون خلال الإجازة في شهر رمضان من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثه ظهراً, ومن الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة 3 ظهراً من الأحد 1444/10/3هـ وحتى الثلاثاء 1444/10/5هـ، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي.وأشارت الغرفة إلى أن خدماتها ستكون متاحة على مدار الساعة من خلال رابط الخدمات الإلكترونية التالي: ‏eservices.tcci.org.sa.// انتهى //00:53ت م0006