جدة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واستنفرد جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بالبحوث العلمية والدراسات المتعلقة بإدارة الحشود، وجودة الخدمات، والرقمنة، والجوانب البيئية والصحية، والأبعاد التشغيلية؛ التي تتطلب دراسات ميدانية، وما يرتبط بالحج والعمرة والزيارة من أمور تخطيطية أو بيئية أو إنسانية أو مجتمعية.ويُعد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بنكاً للمعلومات عن الحج والعمرة، ومرجعاً علمياً شاملاً لمختلف أنواع الإحصائيات والمعلومات، ونماذج المحاكاة لمختلف عمليات الحج، مما يساعد على التخطيط، وبناء سجلٍ تاريخي متكامل مدعم بالدراسات والوثائق والصور والأفلام والخرائط، والمخطوطات التاريخية للحج، ومكة المكرمة والمدينة المنورة, في المعهد وكليات الجامعة ذات الارتباط بطبيعة الدراسات البحثية المتنوعة.وأطلق المعهد "منصة وفادة"، بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ كمنصة إلكترونية تقدم من خلالها البرامج التدريبية لتطوير مهارات العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، والقيام بقياس رضا الحجاج والمعتمرين عن الخدمات المقدمة لهم، بالتعاون مع الجهات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة وخارجها.وأوضح رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب أن المعهد يعكف على تطوير منظومة بحثية متكاملة ومستدامة للحج والعمرة والزيارة تحقيقاً للمقاصد الشرعية، ضمن رسالته المتمثلة في تقديم دراسات وبرامج بحثية واستشارية وتدريبية مع تزايد أعداد الوافدين لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة والزيارة، ويواصل السعي للتحسين والتطوير والتجويد في الدراسات البحثية المقدمة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تحسين المخرجات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ، حيث أخذت جامعة أم القرى على عاتقها بذل أقصى الجهود.وأكد توظيف المعهد أعلى القدرات، والكفاءات العلمية والبحثية من أجل دراسة قضايا الحج والعمرة، وما يتعلق بهما، من خلال البحث والتقصي وجمع البيانات والمعلومات عن مختلف جوانب ومراحل رحلة ضيوف الرحمن.// انتهى //00:56ت م0007