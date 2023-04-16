كانبيرا 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسأعلن وزير التنمية الدولية والمحيط الهادئ الأسترالي بات كونروي في بيان صادر عن مكتبه أن الحكومة الأسترالية ستقدم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 8 ملايين دولار أسترالي لدعم حكومة جمهورية فانواتو في استجابتها للأعاصير المدارية التي شهدتها مؤخرا، مما يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية للحكومة الأسترالية في هذا المجال إلى 12.5 ملايين دولار أسترالي.وقال البيان "ستوفر هذه الأموال مساعدة فورية للأسر الضعيفة من خلال دعم سبل العيش والأمن الغذائي ، والتي سيتم تقديمها من خلال الشراكة الإنسانية الأسترالية مع فانواتو".// انتهى //01:06ت م0009