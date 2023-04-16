الرياض 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسأقام نادي الرياض الخميس الماضي بطولة السفارات الرمضانية لكرة القدم في نسختها الثانية وذلك في مقر النادي بالرياض.وتوج نائب رئيس نادي الرياض الدكتور مقبل بن نهار بن جديع الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في ختام البطولة، حيث حقق فريق الرياض المركز الأول، وثانياً نوردك 2 وفي المركز الثالث المغرب.وتخلل البطولة فعاليات مصاحبة شملت لعبتي كرة الطاولة والإسكواش.يذكر أن نادي الرياض نظم البطولة للسنة الثانية على التوالي وتضمنت مشاركة سفارات النرويج، فنلندا، الدنمارك، السويد، المغرب، المكسيك، فرنسا، ونادي الرياض، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين من دور واحد، وشهد النهائي مواجهة بطلي كل مجموعة.// انتهى //01:11ت م0010