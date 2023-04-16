الدمام 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسيواجه المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب نظيره المنتخب التونسي اليوم الأثنين، في المباراة النهائية للبطولة العربية الخامسة لمنتخبات الشباب مواليد 2002، وذلك على صالة رشاد خوجة بالمهدية في تونس.وجاء تأهل شباب أخضر اليد إلى النهائي بعد تغلبهم على منتخب الجزائر في مباراة الدور نصف النهائي بفارق هدفين بنتيجة (30 - 28)، فيما تأهل المنتخب التونسي من بوابة منتخب ليبيا بعد فوزه بنتيجة (25 - 16).// انتهى //01:12ت م0011