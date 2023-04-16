القاهرة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسأجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مساء الأحد اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، وذلك لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الموقف في السودان.وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي في تصريح له أن أبو الغيط أبلغ جوتيريش خلال الاتصال بموقف مجلس الجامعة الصادر أمس من ضرورة وقف التصعيد ووقف إطلاق النار، واستعادة الهدوء في السودان بأسرع وقت.وأشار المتحدث إلى أن أبو الغيط عبر كذلك عن استعداد الجامعة العربية للعمل سوياً مع الأمم المتحدة؛ لتحقيق وقف فوري للاشتباكات المسلحة وحقن الدماء، والحيلولة دون المزيد من تدهور الأوضاع.واستمع أبو الغيط لتقييم الأمين العام للأمم المتحدة للموقف، واتفقا على ضرورة تكثيف الاتصالات مع القيادات المتقاتلة من أجل وضع حد للمواجهات.// انتهى //01:12ت م0012