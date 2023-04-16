الدرب 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واستوج محافظ الدرب فيصل بن وريك، الليلة الماضية ، فريق النمر بكأس بطولة الدرب الرمضانية للعام الحالي 2023م ، والتي نظمتها رابطة الهواة ، وذلك بملعب البلدية بالمحافظة.وانتهت المباراة الختامية للبطولة التي جمعت فريقي النمر ويوفي القائم ، بركلات الترجيح ( 3 ـ 2) لصالح فريق النمر .وفي ختام المباراة سلم محافظ الدرب كأس البطولة للفريق الفائز والميداليات للفرق الحاصلة على مراكز متقدمة في البطولة.// انتهى //01:13ت م0013