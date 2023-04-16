رياضي / محافظ الدرب يتوج فريق النمر بكأس بطولة الدرب الرمضاني
الاثنين 1444/9/26 هـ الموافق 2023/04/17 م واس
الدرب 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس
توج محافظ الدرب فيصل بن وريك، الليلة الماضية ، فريق النمر بكأس بطولة الدرب الرمضانية للعام الحالي 2023م ، والتي نظمتها رابطة الهواة ، وذلك بملعب البلدية بالمحافظة.
وانتهت المباراة الختامية للبطولة التي جمعت فريقي النمر ويوفي القائم ، بركلات الترجيح ( 3 ـ 2) لصالح فريق النمر .
وفي ختام المباراة سلم محافظ الدرب كأس البطولة للفريق الفائز والميداليات للفرق الحاصلة على مراكز متقدمة في البطولة.
// انتهى //
01:13ت م
0013