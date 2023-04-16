كانبيرا 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسأعلن وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارلز في بيان صادر عن مكتبه أن أستراليا ستستضيف من 22 يوليو إلى 4 أغسطس 2023م مناورات "تاليسمان سيبر" Talisman Sabre العسكرية.وقال البيان "تعد مناورات تاليسمان سيبر أكبر نشاط تدريبي عسكري ثنائي مشترك بين قوات الدفاع الأسترالية والجيش الأمريكي، هذه المناورات العاشرة من نوعها والتي تجرى كل سنتين ستشهد عروضًا للقوة النارية متعددة المجالات ، ومعارك برية ، وهبوط برمائي ، وعمليات جوية".// انتهى //01:16ت م0015