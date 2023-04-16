أبها 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسقدّم فرع الجمعية السعودية للجودة بمنطقة عسير أكثر من 50 مشاركة توعوية ثقافية في مجال نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها ضمن مسار "الوعي" أحد مسارات مبادرة "أجاويد" التي أطلقتها هيئة تطوير منطقة عسير في شهر رمضان.وأوضح مدير فرع الجمعية السعودية للجودة بمنطقة عسير الدكتور عبدالعزيز بن سعيد الهاجري أن الجمعية تسعى من خلال مشاركتها في المبادرة إلى تحقيق رؤيتها المجتمعية في ضوء استراتيجية منطقة عسير، مشيراً إلى أن المشاركات التي جاءت بعنوان "إضاءات رمضانية في الجودة" تضمنت خمسة مراحل، منها أساسيات الجودة في (15) مفهوماً، والتخطيط الاستراتيجي في (10) مفاهيم، وجودة الأداء في (8) مفردات منها إدارة وتقييم وقياس الأداء، ومؤشراته ورضا المستفيد، كما شملت المرحلة الرابعة الجودة الإدارية في (10) مفردات منها القيادة الإدارية، والسياسات واللوائح، والهيكل التنظيمي، والعمليات والإجراءات، والمهام والأهداف، والحوكمة، والمسار الوظيفي.وعن المرحلة الخامسة أشار الدكتور الهاجري إلى أنها ناقشت التميز المؤسسي في (7) مفردات منها التميز المؤسسي، والآيزو، والمواصفات، وجوائز التميز والتميز الرقمي، والبنية المؤسسية والسلامة والصحة المهنية.// انتهى //01:28ت م0016