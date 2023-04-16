الرياض 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسعُقد أمس لقاء الأفكار للمختصين في لعبة الملاكمة والركل "كيك بوكسينغ" بمنطقة مكة المكرمة، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة والركل أحمد الطويان ونخبة من المدربين وأصحاب المراكز من المهتمين باللعبة.ويأتي لقاء الأفكار ضمن مبادرة اللجنة الاستراتيجية في الاتحاد لتفعيل اللعبة وتوسيع انتشارها ومساهمة جميع الشركاء في بناء استراتيجية الاتحاد لخدمة هذه اللعبة والنهوض بها في جميع مناطق المملكة.ونوه رئيس الاتحاد في افتتاح أعمال اللقاء بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة - أيدها الله - وللمتابعة والاهتمام الذي تحظى به جميع الألعاب الرياضية ومن بينها لعبة الملاكمة والركل "كيك بوكسينغ" من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مؤكداً حرص الاتحاد على مشاركة جميع المهتمين واطلاق المسابقات التنافسية في وقت قريب وفق أنظمة الاتحاد وتأهيل المدربين والحكام السعوديين، وإتاحة المجال الواسع للاعبين للممارسة والمنافسة.من جانبه أوضح عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاستراتيجية في الاتحاد عبدالملك المزيد أن فريق الاستراتيجية انتهى من مرحلة دراسة الوضع الراهن التي شارك فيها 400 شخص من ممارسي اللعبة باختلاف أدوارهم واستخدمت المعلومات لبناء الاستراتيجية والتي سيطلقها الاتحاد قريباً، وأن لقاءات الأفكار التي وجه رئيس الاتحاد بإقامتها في جميع مناطق المملكة تهدف إلى التواصل المباشر مع المهتمين وصياغة أفكار للنهوض باللعبة وتوسيع انتشارها، وإطلاع الشركاء على مراحل الاستراتيجية ومستهدفات الاتحاد.يذكر أنه جرى اعتماد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة والركل بقرار من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بتاريخ 24 نوفمبر 2022.// انتهى //01:28ت م0017