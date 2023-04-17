إسلام آباد 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن وفاء بلاده بالمتطلبات التي حددها صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض لدعم الاقتصاد الباكستاني.وسلطت الضوء على المساعي الجارية على مستوى الأحزاب السياسية الباكستانية للتوصل إلى صيغة تفاهم تضمن إنهاء الخلافات السياسية والتوجه نحو الانتخابات العامة.وأخبرت عن عزم وفد أفغاني القيام بزيارة إلى باكستان في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل لبحث القضايا المشتركة.وتطرقت إلى اتفاق باكستان والبرتغال على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والزراعة وإدارة المياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد البحري والتقنية.وفي الشأن الأمني أخبرت عن نجاح الشرطة في اعتقال أربعة إرهابيين مطلوبين ينتمون إلى حركة طالبان باكستان وتنظيم القاعدة من مدينة كراتشي.وعرجت صحف الاثنين على متفرقات منها متابعة تطورات الوضع الأمني والعسكري في السودان، واكتمال صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين اليمنيين، ومقتل عضو سابق في البرلمان الهندي وشقيقه في بث مباشر على التلفزيون على يد مسلحين.// انتهى //05:14ت م0024