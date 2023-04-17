مكة المكرمة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسأسهمت خمس جامعات سعودية في خدمة معتمري وزوّار مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك، من خلال 3383 متطوعٍ ومتطوعة، وذلك لتقديم كل السبل لخدمة القاصدين وضيوف الرحمن.وشاركت جامعة الملك عبدالعزيز بـ 400 متطوع ومتطوعة، وجامعة أم القرى بـ 1019 متطوعا ومتطوعة، وجامعة جدة بـ 264 متطوعا ومتطوعة، إلى جانب مشاركة جامعة طيبة بـ 1300 متطوع ومتطوعة، والجامعة الإسلامية بـ 400 متطوع ومتطوعة وتمثلت مجالات العمل التطوعي في التنظيم والرعاية الصحية ورعاية الأطفال وتوزيع وجبات الإفطار، بالإضافة إلى الترجمة وتنظيم الحشود ودفع العربات والتوجيه والإرشاد والعناية الاجتماعية.// انتهى //05:17ت م0025