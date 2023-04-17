جدة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسرفع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله بن عامر السواحه، الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للفضاء -حفظه الله- على دعمه وتمكينه لقطاع الفضاء، واستقباله وتحفيزه لرائدات ورواد الفضاء السعوديين، قبل انطلاق المهمة العلمية للمملكة إلى محطة الفضاء الدولية.وقال معاليه: "إن كلمات وتحفيز سمو ولي العهد –حفظه الله- خلال استقباله لرواد الفضاء السعوديين هي إلهام ودافع لجميع منسوبي الهيئة ولكل الأجيال الحالية والقادمة، وجميع المبدعين والمبدعات لخدمة البشرية من خلال العلوم والابتكارات من الفضاء".كما رفع معالي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي، شكره وتقديره لسمو ولي العهد على دعم سموه لقطاع الفضاء واستقباله لرواد الفضاء السعوديين، موضحًا أن كلمات سموه -حفظه الله- المحفزة ومواقفه الداعمة ومتابعته المستمرة لرحلة رواد الفضاء السعوديين نحو الفضاء هي ركيزة لمواصلة العمل لإلهام الأجيال الحالية والقادمة للإسهام من خلال الأبحاث العلمية والابتكارات لخدمة الإنسانية.// انتهى //05:34ت م0026