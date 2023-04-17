القدس المحتلة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسأصيب فلسطيني فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها على فلسطيني، قرب مستوطنة في القدس، مما أدى لإصابته بجروح، وصفت بالخطيرة.وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حاصرت قوات الاحتلال منزلاً، واعتقلت أحد الفلسطينيين من داخله، بالتزامن مع اقتحام عدة بلدات جنوب مدينة الخليل.// انتهى //06:23ت م0029