الرباط 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، دعوة سفارة المغرب بالخرطوم الى افراد الجالية المغربية بالسودان الى توخي الحيطة والحذر وتجنب التواجد في مناطق الاشتباكات، حفاظا على سلامتهم.وأوردت صحف الرباط دعوة المغرب أمس بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى الوقف الفوري للأشتباكات واستئناف الحوار من أجل إرساء سلم واستقرار دائمين في السودان.وتابعت صحف الإثنين تطورات الأحداث في السودان، جراء المواجهات المسلحة في الخرطوم ومدن اخرى، مبرزة الدعوات العربية والدولية ‫للتهدئة وتغليب لغة الحوار بين الأطراف السودانية.وتطرقت الصحف الى تواصل عمليات تبادل الأسرى بين القوات الحكومية اليمنية والمتمردين الحوثيين أمس، في اليوم الثالث والأخير من هذه العملية الكبرى.ونشرت الصحف مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي لتقديم العون العاجل لإنقاذ ملايين الصوماليين من الأزمة الغذائية التي تمر بها بلادهم، بسبب أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من 4 عقود.واهتمت الصحف بانطلاق أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع أمس في اليابان، لبحث عدد من القضايا الدولية الراهنة.// انتهى //08:17ت م0031