القدس المحتلة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم انطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 أبريل، والتأكيد على ضرورة تضافر كل الجهود، للإفراج عن الأسرى المرضى، لافتة النظر أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل في سجونه 4900 أسير، وأن هذا العام كان الأصعب على الأسرى،في ظل القرارات العنصرية التي اتخذها الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير بحق الأسرى، من خلال حرمانهم من حقوقهم الإنسانية، وتحذيرات أطلقتها هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية من استشهاد الأسير خضر عدنان الذي يواصل الإضراب عن الطعام لليوم 72 على التوالي.وتطرقت لحملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية والتي طالت 24 فلسطينياً، والاعتداءات المستمرة للمستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين.وفي الشأن العربي تحدثت صحف فلسطين عن المطالبات العربية بوقف الأحداث المؤسفة في السودان، وإلى انتهاج الحوار، لنزع فتيل الأزمة، مشيرة إلى بيان الخارجية السعودية الذي طالب جميع القيادات السياسية في السودان بتغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة، وتوحيد الصف،بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق ما بين الأطراف المتنازعة، وإلى إعلان جامعة الدول العربية أنها على استعداد للتدخل في وساطة بين الأطراف لنزع فتيل الأزمة.// انتهى //08:49ت م0032