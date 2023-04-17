القاهرة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الجنوب سوداني سلفا كير مَيارديت، وتناولت مستجدات الأوضاع في السودان، ودور مصر وجنوب السودان في دعم استقرار وسلامة السودان.ونشرت دعوة مصر أطراف النزاع الجاري في السودان إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية حقناً لدماء أبناء الشعب السوداني، وتغليب لغة الحوار من أجل حل الخلافات، حفاظاً على سلامة واستقرار البلاد، وحماية مقدرات الشعب السوداني.وعرجت صحف الاثنين على مطالبة مجلس جامعة الدول العربية بضرورة الوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة حقنا للدماء وحفاظًا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني ووحدة أراضي السودان وسيادته.ورصدت تطورات الأوضاع في السودان، مشيرة إلى تجدد أعمال العنف لليوم الثاني على التوالي بين قوات الدعم السريع والجيش وسط دعوات دولية لاستعادة الهدوء.وتناقلت صحف القاهرة تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام الدولة بتبني كل الرؤى والمقترحات التي تسهم في دفع الاستثمار في السوق المصرية، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.// انتهى //09:12ت م0033