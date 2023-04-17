سيئول 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسارتفعت صادرات السيارات في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بأكثر من 60% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوى لها على خلفية الطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة.وأفادت بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية أن قيمة صادرات السيارات الكورية خلال الشهر الماضي بلغت 52ر6 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 1ر64% عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهذا أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل في فبراير الماضي والبالغ 6ر5 مليارات دولار.// انتهى //09:28ت م0035