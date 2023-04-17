بريدة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسازدانت منطقة القصيم بعد هطول الأمطار خلال اليومين الماضيين، لترسم أجمل لوحة ربانية والتي ارتوت على إثرها الأودية و الشعاب والكثبان الرملية.واكتمل ذلك مع جريان السيول كشعيب الطرفية والمستوي والأديغم والركية وثادج والنبهانية وقطن والفويلق وغيرها من الأودية والشعاب بمنطقة القصيم.ومع تلك الأجواء استغل الأهالي والمهتمون هذه الأجواء للخروج للتنزه والاستمتاع بهذه الأجواء الماطرة، وسط توقع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة باستمرار الأمطار في الأيام القادمة على منطقة القصيم.كما أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية أو التنزه بجوار المستنقعات المائية، أو في بطون الأودية والمواقع المنخفضة، والحذر من السيول المنقولة مع الالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة .// انتهى //10:18ت م0039