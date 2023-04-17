عام / المركز الوطني للأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
الاثنين 1444/9/26 هـ الموافق 2023/04/17 م واس
جيزان 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم ، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدن في مدى الرؤية ، وتساقط البرد ، وجريان السيول ، على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، والريث ، والحرث ، والداير ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، والعارضة ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة .
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله-تعالى حتى الساعة الـ8 مساءً.
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10:18ت م
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