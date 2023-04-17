جيزان 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم ، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدن في مدى الرؤية ، وتساقط البرد ، وجريان السيول ، على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، والريث ، والحرث ، والداير ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، والعارضة ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة .وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله-تعالى حتى الساعة الـ8 مساءً.// انتهى//10:18ت م0040