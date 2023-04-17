الخرطوم 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسركّزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على إجراء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، اتصالين هاتفيين، مع سيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، حيث جرى خلال الاتصالين بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، وأكد سمو وزير الخارجية دعوة المملكة للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف جميع أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق.وأخبرت عن موافقة القوات المسلحة السودانية على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية.وأبرزت صحف الاثنين مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس، بمعاقبة المسؤولين عن مقتل 3 من عمال الإغاثة التابعين لبرنامج الأغذية العالمي في السودان.ولفتت الانتباه إلى عرض مصر وجنوب السودان أمس، الوساطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد المواجهات التي بدأت بينهما يوم السبت في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.ونشرت صحف الخرطوم دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان الجيش والدعم السريع إلى ضبط النفس واحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.// انتهى //10:29ت م0042